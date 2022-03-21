Роспотребнадзор: ношение масок в поездах и на вокзалах по-прежнему обязательно

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Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта всё ещё обязательно, сообщили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Роспотребнадзор: ношение масок в поездах и на вокзалах по-прежнему обязательно
  • globallookpress.com
  • © Christian Thiele/dpa

«Ношение масок по-прежнему остаётся обязательным», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в то же время на железнодорожных объектах сняты различные ограничения, связанные с противодействием коронавирусу.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.

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