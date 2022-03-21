Росздравнадзор отмечает повышение цен на некоторые препараты

Росздравнадзор отмечает повышение цен на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых, заявил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Пархоменко.

«Что касается цен, действительно мы отмечаем повышение — в первую очередь в сегменте лекарственных препаратов, которые на сегодня не регулируются. Это препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших», — приводит РИА Новости слова Пархоменко на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

По его словам, колебания цен на лекарства из числа жизненно необходимых и важнейших препаратов находятся в пределах допустимой нормы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию.