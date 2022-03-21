В Новосибирской области подтвердили 294 случая COVID-19 за сутки

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В Новосибирской области подтвердили 294 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 388 жителей.
В Новосибирской области подтвердили 294 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

В отделениях реанимации лежат 192 пациента.

Всего в регионе заболели более 248 тыс. человек, вылечились — свыше 227 тыс.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2573 жителя за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный штаб.

В общей сложности в республике вакцинировались 2 487 919 человек, оба компонента вакцины получил 1 926 021 татарстанец.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

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