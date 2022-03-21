В Татарстане зарегистрировали 349 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 349 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 349 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Sneksy

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 134 408 жителей. Выздоровел 119 981 человек, в том числе 413 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 38 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Выписаны 15 жителей.

По информации Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 80 751, выздоровевших — 76 927.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

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