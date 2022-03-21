Врач Серебрянский назвал нетипичные признаки тромбоза

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что образование тромбов может проявиться необычными симптомами.

Тромбоз — опасный процесс, последствиями которого зачастую становится летальный исход, предупредил Серебрянский в разговоре с «Москвой 24».  Существуют признаки, по которым человек может заподозрить развитие тромбоза, сказал он.

При образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отекает и синеет.

Также при появлении сильной одышки есть основания подозревать, что могут быть тромбы в лёгких. При нарушении кровотока в верхней или нижней конечности на это будут указывать следующие признаки: белый цвет руки или ноги, на ощупь они будут холодные, пульс не прощупывается, сказал Серебрянский.

Проявлением тромбоза может быть инфаркт. С другими болезнями легко перепутать тромбоз сосудов брюшной полости. Кроме того, тромбоз может возникнуть даже в сосудах глаза, сказал кардиолог.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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