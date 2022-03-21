В Удмуртии выявили 295 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 295 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии выявили 295 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 5462 пациента, в ковидных центрах — 350 пациентов в состоянии средней тяжести, 72 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 680 жителей.

Также стало известно, что в торговых центрах Екатеринбурга прекратили работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса, передаёт URA.RU со ссылкой на областной Департамент информполитики.

«При принятии решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые все эти месяцы работали в пунктах вакцинации, а также динамика обращения в мобильные пункты. Мы видим результаты своего труда: коронавирус постепенно отступает», — отметил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Он добавил, что победу праздновать рано, необходимо регулярно проходить ревакцинацию.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

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