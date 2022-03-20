В Ярославле возбудили дело после гибели рабочего в результате обрушения здания
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«По факту произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России», — сообщается на сайте СУ СК России по региону.
По данным следствия, в результате инцидента один человек погиб и ещё десять пострадали.
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России спасли восемь человек на месте обрушения здания в Ярославле.