В результате обрушения здания в Ярославле один человек погиб и пятеро пострадали
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«20 марта на улице Депутатской города Ярославля в результате проведения строительных работ произошло обрушение здания. В настоящее время имеются сведения об одном погибшем и пяти пострадавших рабочих, которые проводили данные работы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие начало проверку.
Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России спасли восемь человек на месте обрушения здания в Ярославле.