В результате обрушения здания в Ярославле один человек погиб и пятеро пострадали

В Ярославле в результате обрушения здания один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

«20 марта на улице Депутатской города Ярославля в результате проведения строительных работ произошло обрушение здания. В настоящее время имеются сведения об одном погибшем и пяти пострадавших рабочих, которые проводили данные работы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие начало проверку.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России спасли восемь человек на месте обрушения здания в Ярославле.