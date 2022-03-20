Сотрудники МЧС спасли восемь человек в результате обрушения здания в Ярославле

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Сотрудники МЧС России спасли восемь человек на месте обрушения здания в Ярославле. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС спасли восемь человек в результате обрушения здания в Ярославле
  • РИА Новости

«В Ярославле по ул. Андропова, 21 в подвальном помещении двухэтажного здания произошло обрушение... Пожарно-спасательными подразделениями спасены восемь человек», — говорится в сообщении в Telegram.

По предварительным данным, в постройке велись ремонтные работы.

На месте происшествия работают 64 человека и задействовано 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в городе Аркадаке Саратовской области погибли четыре человека, включая двоих детей.

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