Сотрудники МЧС спасли восемь человек в результате обрушения здания в Ярославле
- РИА Новости
«В Ярославле по ул. Андропова, 21 в подвальном помещении двухэтажного здания произошло обрушение... Пожарно-спасательными подразделениями спасены восемь человек», — говорится в сообщении в Telegram.
По предварительным данным, в постройке велись ремонтные работы.
На месте происшествия работают 64 человека и задействовано 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в городе Аркадаке Саратовской области погибли четыре человека, включая двоих детей.