Сотрудники МЧС спасли восемь человек в результате обрушения здания в Ярославле

Сотрудники МЧС России спасли восемь человек на месте обрушения здания в Ярославле. Об этом говорится в сообщении ведомства.

РИА Новости

«В Ярославле по ул. Андропова, 21 в подвальном помещении двухэтажного здания произошло обрушение... Пожарно-спасательными подразделениями спасены восемь человек», — говорится в сообщении в Telegram. По предварительным данным, в постройке велись ремонтные работы. На месте происшествия работают 64 человека и задействовано 12 единиц техники. Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в городе Аркадаке Саратовской области погибли четыре человека, включая двоих детей.