При пожаре в доме под Саратовом погибли четыре человека

В результате пожара в частном доме в городе Аркадаке Саратовской области погибли четыре человека, включая двоих детей.

Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 73-летней женщины, 28-летней женщины и её двоих несовершеннолетних детей: трёх- и пятилетнего мальчиков», — указали в ведомстве.

Согласно предварительным данным, пожар произошёл в частном доме на улице Шацкого.

Предварительной причиной пожара назван перегрев систем отопления.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.