При пожаре в доме под Саратовом погибли четыре человека
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.
«Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 73-летней женщины, 28-летней женщины и её двоих несовершеннолетних детей: трёх- и пятилетнего мальчиков», — указали в ведомстве.
Согласно предварительным данным, пожар произошёл в частном доме на улице Шацкого.
Предварительной причиной пожара назван перегрев систем отопления.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.