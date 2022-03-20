Эндокринолог Свиридова назвала основные симптомы гипертиреоза

Заведующая центром ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана», врач-эндокринолог Мария Свиридова рассказала об основных симптомах гипертиреоза.

«Если человек в любом возрасте вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему всё время жарко, потеет, хотя раньше не был потливым. Начинают трястись руки, и, самое главное, меняется поведение: то, что раньше практически не раздражало, а проходило, теперь люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками. Такая клиническая картина очень типична для тиреотоксикоза», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Другим опасным симптомом Свиридова назвала учащённое сердцебиение.

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