Эндокринолог Свиридова назвала основные симптомы гипертиреоза

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Заведующая центром ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана», врач-эндокринолог Мария Свиридова рассказала об основных симптомах гипертиреоза.
Эндокринолог Свиридова назвала основные симптомы гипертиреоза
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«Если человек в любом возрасте вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему всё время жарко, потеет, хотя раньше не был потливым. Начинают трястись руки, и, самое главное, меняется поведение: то, что раньше практически не раздражало, а проходило, теперь люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками. Такая клиническая картина очень типична для тиреотоксикоза», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Другим опасным симптомом Свиридова назвала учащённое сердцебиение.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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