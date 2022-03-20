Эндокринолог Свиридова назвала основные симптомы гипертиреоза
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«Если человек в любом возрасте вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему всё время жарко, потеет, хотя раньше не был потливым. Начинают трястись руки, и, самое главное, меняется поведение: то, что раньше практически не раздражало, а проходило, теперь люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками. Такая клиническая картина очень типична для тиреотоксикоза», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Другим опасным симптомом Свиридова назвала учащённое сердцебиение.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.