Эндокринолог Свиридова рассказала о влиянии операций на щитовидную железу
- Gettyimages.ru
- © peakSTOCK
«Какие-то вмешательства в области шеи, в основном, конечно, на щитовидной железе, стараются сделать органосберегающими... Тем не менее достаточно часто после операций на щитовидной железе возникает так называемый гипотиреоз и пациенту требуется лечение», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Свиридова также отметила негативное воздействие радиации на работу эндокринной железы.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.