Эндокринолог Свиридова рассказала о влиянии операций на щитовидную железу

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Заведующая центром ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана» врач-эндокринолог Мария Свиридова рассказала о возможных негативных последствиях операций для щитовидной железы.
Эндокринолог Свиридова рассказала о влиянии операций на щитовидную железу
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«Какие-то вмешательства в области шеи, в основном, конечно, на щитовидной железе, стараются сделать органосберегающими... Тем не менее достаточно часто после операций на щитовидной железе возникает так называемый гипотиреоз и пациенту требуется лечение», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Свиридова также отметила негативное воздействие радиации на работу эндокринной железы.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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