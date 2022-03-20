В Иркутске возбудили уголовное дело после исчезновения школьницы

В СК Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения школьницы в Иркутске.

«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, днём 18 марта девочка ушла в школу и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Установлено, что на уроках ребёнка не было.

На розыск восьмиклассницы мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров.

Ранее в Тверской области возбудили дело по факту пропажи семилетнего мальчика.