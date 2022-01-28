В Тверской области возбудили дело по факту пропажи семилетнего мальчика

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В Тверской области сообщили о возбуждении уголовного дела после пропажи семилетнего мальчика в Торопце 27 января.
В Тверской области возбудили дело по факту пропажи семилетнего мальчика
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Как пишет tverigrad.ru, ребёнок зашёл в местный продуктовый магазин около 17:00, после чего вышел из него и направился в неизвестном направлении. К настоящему времени его местонахождение неизвестно.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путём всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения ребёнка, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК​ («Убийство малолетнего»)», — сообщила официальный представитель ведомства Валерия Павлова.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК России по Новгородской области расследует дело о безвестном исчезновении девочки 2020 года рождения в городе Холме.

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