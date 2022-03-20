В Оренбургской области три человека скончались из-за отравления контрафактным алкоголем

В СУСК России по Оренбургской области сообщили, что три человека скончались, отравившись контрафактным алкоголем, ещё один отравившийся находится в больнице.

«По результатам проверки сообщения об отравлении граждан спиртосодержащей продукцией с летальными исходами возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК России (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в заявлении ведомства.

В рамках следствия было установлено, что четверо человек, проживавших совместно в селе Зеленодольск Кваркенского района, употребили заранее приобретённую спиртосодержащую жидкость, вследствие чего наступила смерть троих из них, четвёртой 32-летней пострадавшей в настоящее время в условиях медицинского учреждения оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что был установлен 47-летний индивидуальный предприниматель из Кваркенского района, сбывший потерпевшим контрафактный алкоголь. В настоящее время с его участием производятся следственные действия.

Ранее в Тюмени девять человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. По данным Следственного комитета, все они купили нелицензионный алкоголь.