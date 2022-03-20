В Петербурге выявили 1398 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 1398 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
В Петербурге выявили 1398 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © guenterguni

Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 487 433 случая заболевания.

Вместе с этим число случаев выздоровления в городе за 24 часа увеличилось на 1024, до 1 401 540.

Уточняется, что за сутки число умерших из-за COVID-19 возросло на 23, до 32 825.

Ранее Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить