В Петербурге выявили 1398 случаев коронавируса за сутки

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 1398 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 487 433 случая заболевания.

Вместе с этим число случаев выздоровления в городе за 24 часа увеличилось на 1024, до 1 401 540.

Уточняется, что за сутки число умерших из-за COVID-19 возросло на 23, до 32 825.

Ранее Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».