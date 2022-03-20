Санкции никак не скажутся на производстве питания для российских космонавтов

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Директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский заявил, что антироссийские санкции не окажут какого-либо влияния на производство питания для космонавтов.
Санкции никак не скажутся на производстве питания для российских космонавтов
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Никаких проблем нет. У нас полная автономность. Наше сырьё и все продукты только отечественные. У нас в России для космического питания всё есть», — сказал он.

Отмечается, что основу рациона питания космонавтов составляют сублимированные продукты, получаемые путём удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. 

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» выполнит свои обязательства по МКС и вернёт американского астронавта Марка Ванде Хая, как и планировалось. Он вернётся на Землю на корабле «Союз» 30 марта.

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