В Москве начался финал трека «Международный» конкурса «Лидеры России». Главный призом трека является получение российского гражданства.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В финал трека прошли 70 конкурсантов из Германии,

Норвегии, Франции, США, Китая, Республики Корея, Монголии, Казахстана и других стран.

Финалисты трека «Международный» смогут при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре получить вид на жительство в России, а победители — российское гражданство.

Ранее российский президент Владимир Путин упростил въезд в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины.