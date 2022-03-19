В Москве начался финал трека «Международный» конкурса «Лидеры России»
- РИА Новости
В торжественном открытии мероприятия приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В финал трека прошли 70 конкурсантов из Германии,
Норвегии, Франции, США, Китая, Республики Корея, Монголии, Казахстана и других стран.
Финалисты трека «Международный» смогут при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре получить вид на жительство в России, а победители — российское гражданство.
Ранее российский президент Владимир Путин упростил въезд в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины.