Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

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Российский президент Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории ЛНР, ДНР и Украины в Россию и выехать далее в свои страны без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность.

Также они «вправе пребывать в Российской Федерации до 15 дней с даты пересечения государственной границы Российской Федерации».

Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.

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