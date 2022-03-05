Российский президент Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории ЛНР, ДНР и Украины в Россию и выехать далее в свои страны без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность.

Также они «вправе пребывать в Российской Федерации до 15 дней с даты пересечения государственной границы Российской Федерации».

Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.