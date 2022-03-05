Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.

«В случае гибели военнослужащих... на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики... членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в указе на сайте Кремля.

Раненным в ходе спецоперации на Украине военнослужащим выплатят 3 млн рублей.

Ранее Путин рассказал, что в ходе военной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить