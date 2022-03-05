Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.

«В случае гибели военнослужащих... на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики... членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в указе на сайте Кремля.

Раненным в ходе спецоперации на Украине военнослужащим выплатят 3 млн рублей.

Ранее Путин рассказал, что в ходе военной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.