Заммэра Москвы Ефимов рассказал о сотрудничестве столицы с Казахстаном в сфере лекарств

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о сотрудничестве российской столицы с Казахстаном по вопросу лекарственных препаратов.
Заммэра Москвы Ефимов рассказал о сотрудничестве столицы с Казахстаном в сфере лекарств
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«Недавно столицу России посетили представители Единого дистрибьютора лекарств и медизделий — подведомственной организации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, которые познакомились с опытом столицы по заключению контрактов жизненного цикла. В прошлом году Москва подписала с бизнесом 52 КЖЦ на 64,2 млрд рублей», — рассказал он в беседе с НСН.

Подписанные документы предусматривают приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта и инновационного медицинского оборудования, уточнил Ефимов.

Он также напомнил, что Казахстан является давним деловым партнёром Москвы. 

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Радио 1» высказался о перспективах работы индийских фармкомпаний в России.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.

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