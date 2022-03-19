Заммэра Москвы Ефимов рассказал о сотрудничестве столицы с Казахстаном в сфере лекарств

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о сотрудничестве российской столицы с Казахстаном по вопросу лекарственных препаратов.

«Недавно столицу России посетили представители Единого дистрибьютора лекарств и медизделий — подведомственной организации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, которые познакомились с опытом столицы по заключению контрактов жизненного цикла. В прошлом году Москва подписала с бизнесом 52 КЖЦ на 64,2 млрд рублей», — рассказал он в беседе с НСН.

Подписанные документы предусматривают приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта и инновационного медицинского оборудования, уточнил Ефимов.

Он также напомнил, что Казахстан является давним деловым партнёром Москвы.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Радио 1» высказался о перспективах работы индийских фармкомпаний в России.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.