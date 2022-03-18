Аналитик Беспалов высказался о перспективах работы индийских фармкомпаний в России

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Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов высказался о перспективах работы индийских фармкомпаний в России.
Аналитик Беспалов высказался о перспективах работы индийских фармкомпаний в России
  • Gettyimages.ru

«То, что в Индии развита фармацевтическая промышленность, это не секрет. Но пока преждевременно говорить о каком-то замещении, потому что ни одна из западных фармацевтических компаний не заявляла, что уходит из России», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, многие зарубежные компании делают заявления о приостановке исследований, инвестиций в маркетинг, но среднестатистических потребителей это не затронет.

Как прогнозирует Беспалов, в ближайшие две недели вопросы логистики будут решены.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в России.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с антидепрессантами.

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