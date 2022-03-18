В Альянсе фармацевтических ассоциаций прокомментировали ситуацию с антидепрессантами

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Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова прокомментировала ситуацию с антидепрессантами.
В Альянсе фармацевтических ассоциаций прокомментировали ситуацию с антидепрессантами
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«Дефицита не предвидится. Мощностей у нас более чем достаточно. Большинство препаратов, за исключением тех, которые находятся под патентом, производятся в РФ, либо упаковываются на территории страны, либо в случае острой необходимости могут быть воспроизведены», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в настоящее время в целом выросли продажи по всем группам медицинских товаров — это коснулось и антидепрессантов.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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