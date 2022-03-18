Депутат Госдумы Матвейчев прокомментировал ситуацию с YouTube

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал ситуацию с YouTube.

«В прошлом году принят закон о так называемом приземлении всех зарубежных социальных сетей. Они обязаны открыть в России юридические лица, создать дата-центы, хранить базу информации наших пользователей и так далее. Если они это не выполняют, с 1 января этого года к ним начинают применять всевозможные санкции», — напомнил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у YouTube было не менее полугода на выполнение положений закона, но к концу февраля ничего сделано не было.

«И в конце февраля Минцифры и Роскомнадзор предупредили, что мы даём ещё месяц и затем начинаем с ними разбираться. Это не значит, что будет полная блокировка, но какие-то санкции начнут к ним применяться», — уточнил депутат.

Как добавил Матвейчев, также выяснилось, что на YouTube идёт реклама с призывами «убивать русских».

«Были многочисленные обращения пользователей убрать эту рекламу. Если они и это ещё не сделают, то это может плохо кончиться», — заключил он.

14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.