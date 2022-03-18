ФАС выдала предостережение трём туроператорам о недопустимости заявлений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России.

«Ведомство выдало должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции», — сообщает пресс-служба ФАС.

Цель выдачи предостережений — недопущение необоснованного роста цен и ажиотажного спроса на такие услуги.

«Объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться», — добавили в ведомстве.

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