ФАС выдала предостережение трём туроператорам о недопустимости заявлений о росте цен
«Ведомство выдало должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции», — сообщает пресс-служба ФАС.
Цель выдачи предостережений — недопущение необоснованного роста цен и ажиотажного спроса на такие услуги.
«Объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться», — добавили в ведомстве.
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