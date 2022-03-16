В «Турпомощи» рассказали о направлениях, доступных для отдыха в майские праздники

Короткая ссылка
Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о направлениях, доступных для отдыха в майские праздники и летний сезон.
В «Турпомощи» рассказали о направлениях, доступных для отдыха в майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«На майские по-прежнему будут популярные российские направления — безусловно, это будет юг России, например Сочи. Алтай, Хакасия, Калининград, Казань, Москва и Санкт-Петербург с точки зрения экскурсионного и познавательного туризма», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, популярными будут путешествия в ближнее зарубежье, к примеру, в Белоруссию, Армению и Азербайджан.

«Летом подтянутся и дальние направления, когда будут решены логистические и авиационные вопросы. Турция, Египет для россиян не закрыты, и с решением этих вопросов потоки российских туристов туда полетят», — напомнил Осауленко.

Как добавил эксперт, 15 марта открылся Вьетнам — для полностью вакцинированных международных путешественников, в том числе для россиян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить