В «Турпомощи» рассказали о направлениях, доступных для отдыха в майские праздники

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о направлениях, доступных для отдыха в майские праздники и летний сезон.

«На майские по-прежнему будут популярные российские направления — безусловно, это будет юг России, например Сочи. Алтай, Хакасия, Калининград, Казань, Москва и Санкт-Петербург с точки зрения экскурсионного и познавательного туризма», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, популярными будут путешествия в ближнее зарубежье, к примеру, в Белоруссию, Армению и Азербайджан.

«Летом подтянутся и дальние направления, когда будут решены логистические и авиационные вопросы. Турция, Египет для россиян не закрыты, и с решением этих вопросов потоки российских туристов туда полетят», — напомнил Осауленко.

Как добавил эксперт, 15 марта открылся Вьетнам — для полностью вакцинированных международных путешественников, в том числе для россиян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.