Основатель Russia Discovery Мамонтов дал советы по организации путешествий

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Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов дал советы по организации путешествий.
Основатель Russia Discovery Мамонтов дал советы по организации путешествий
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«У очень многих туристов поменялись планы, мы делаем возврат при необходимости, компенсируем все затраты. В пандемию была такая мера, как страхование, сейчас пока страховые компании не предложили продукт. Сейчас главной гарантией было бы планировать путешествие именно по России», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если планируется путешествие на железнодорожном транспорте, то лучше выбирать территории, расположенные на небольшом удалении от Москвы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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