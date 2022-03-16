Основатель Russia Discovery Мамонтов дал советы по организации путешествий

Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов дал советы по организации путешествий.

«У очень многих туристов поменялись планы, мы делаем возврат при необходимости, компенсируем все затраты. В пандемию была такая мера, как страхование, сейчас пока страховые компании не предложили продукт. Сейчас главной гарантией было бы планировать путешествие именно по России», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если планируется путешествие на железнодорожном транспорте, то лучше выбирать территории, расположенные на небольшом удалении от Москвы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.