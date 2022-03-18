Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что парламент готов рассмотреть денонсацию конвенций СЕ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что российские сенаторы и депутаты готовы рассмотреть денонсацию конвенций Совета Европы (СЕ), как только документы поступят в парламент.

«В том, что касается денонсации ряда конвенций Совета Европы, эта работа предстоит», — сказал Косачёв в Telegram-канале верхней палаты парламента.

По его словам, работа должна быть проведена на уровне президентских, правительственных структур и пройти соответствующие межведомственные согласования.

«А мы вместе с коллегами в Госдуме будем готовы рассматривать соответствующие предложения, как только они поступят в наш адрес», — отметил он.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.

Косачёв рассказал подробности о выходе России из Совета Европы.