Вице-спикер Совфеда Косачёв заявил, что парламент готов рассмотреть денонсацию конвенций СЕ
- РИА Новости
«В том, что касается денонсации ряда конвенций Совета Европы, эта работа предстоит», — сказал Косачёв в Telegram-канале верхней палаты парламента.
По его словам, работа должна быть проведена на уровне президентских, правительственных структур и пройти соответствующие межведомственные согласования.
«А мы вместе с коллегами в Госдуме будем готовы рассматривать соответствующие предложения, как только они поступят в наш адрес», — отметил он.
В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.
В свою очередь, в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.
Косачёв рассказал подробности о выходе России из Совета Европы.