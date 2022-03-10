Вице-спикер Совфеда рассказал подробности о выходе России из Совета Европы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв рассказал подробности о выходе России из Совета Европы.

«Выход из СЕ осуществляется на основании ст. 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом генсека СЕ. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года», — цитирует его РИА Новости.

Он также пояснил, что если уведомление направлено в течение последних трёх месяцев финансового года, то прекращение членства наступает в конце следующего финансового года.

«Механизм выхода предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)», — отметил Косачёв.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.