Минтруд утвердил список профессий, по которым можно привлекать иностранцев без квот

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Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в страну на основании визы.
Минтруд утвердил список профессий, по которым можно привлекать иностранцев без квот
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ на официальном интернет-портале правовой информации, в документ вошли 113 профессий и специальностей.

В их числе 39 специальностей в сфере медицины, 20 — в области культуры, искусства и кинематографии, две специальности в сфере строительства, шесть — в авиационной сфере, а также ряд других.

В список вошли: врачи-онкологи, кардиологи, психиатры, эпидемиологи, артисты балета, оркестра, балетмейстеры, корреспонденты средств массовой информации, тренеры спортивных сборных России и другие.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ведомство примет меры по поддержке россиян в поиске работы.

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