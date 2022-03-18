Психолог Ефимов объяснил трудность отказа от соцсетей

Психолог Юрий Ефимов рассказал, почему россиянам трудно отказаться от привычных соцсетей в условиях блокировки некоторых ресурсов.

«Трудно отказываться от соцсетей... Во-первых, потому что там завязались какие-то социальные связи у людей и тяжело отказываться в первую очередь от того круга общения... Второе... Люди сидят в каком-то своём информационном пузыре, и им просто удобно листать ту ленту новостей, которая показывается Facebook или Instagram», — объяснил специалист в беседе с «Радио 1».

По его словам, причиной чрезмерного «зависания» в соцсетях является чувство тревоги.

«Соцсети — это такая отложенная жизнь. Люди живут не своей жизнью. Поэтому такой совет — начать жить своей жизнью: замечать те мелочи, которые у нас под ногами каждый день, дом, детей. Нам стоит вернуться в реальность, мы очень далеко от неё оторвались, и поэтому возвращение в реальность — это всегда хорошо», — резюмировал Ефимов.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.