Психолог Ефимов объяснил трудность отказа от соцсетей

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Психолог Юрий Ефимов рассказал, почему россиянам трудно отказаться от привычных соцсетей в условиях блокировки некоторых ресурсов.
Психолог Ефимов объяснил трудность отказа от соцсетей
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«Трудно отказываться от соцсетей... Во-первых, потому что там завязались какие-то социальные связи у людей и тяжело отказываться в первую очередь от того круга общения... Второе... Люди сидят в каком-то своём информационном пузыре, и им просто удобно листать ту ленту новостей, которая показывается Facebook или Instagram», — объяснил специалист в беседе с «Радио 1».

По его словам, причиной чрезмерного «зависания» в соцсетях является чувство тревоги.

«Соцсети — это такая отложенная жизнь. Люди живут не своей жизнью. Поэтому такой совет — начать жить своей жизнью: замечать те мелочи, которые у нас под ногами каждый день, дом, детей. Нам стоит вернуться в реальность, мы очень далеко от неё оторвались, и поэтому возвращение в реальность — это всегда хорошо», — резюмировал Ефимов.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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