Врач Жегулина перечислила симптомы генетической непереносимости антидепрессантов
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Реакция на антидепрессанты у всех индивидуальна, отметила врач.
В зависимости от популяции, к которой человек относится, можно рассчитать риск неэффективности или побочных эффектов при приёме некоторых лекарств, объяснила специалист в беседе с «Известиями».
Так, частыми побочными симптомами непереносимости антидепрессантов могут быть внезапно появившиеся тошнота, повышенная нервозность и быстрая утомляемость, сказала Жегулина.
Чтобы минимизировать риски негативного эффекта от приёма лекарств, лучше предварительно исследовать свой геном, резюмировала генетик.
Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.