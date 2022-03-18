Врач Жегулина перечислила симптомы генетической непереносимости антидепрессантов

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Ведущий врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина рассказала, по каким признакам можно судить о наличии генетической непереносимости антидепрессантов.
Врач Жегулина перечислила симптомы генетической непереносимости антидепрессантов
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Реакция на антидепрессанты у всех индивидуальна, отметила врач.

В зависимости от популяции, к которой человек относится, можно рассчитать риск неэффективности или побочных эффектов при приёме некоторых лекарств, объяснила специалист в беседе с «Известиями».

Так, частыми побочными симптомами непереносимости антидепрессантов могут быть внезапно появившиеся тошнота, повышенная нервозность и быстрая утомляемость, сказала Жегулина.

Чтобы минимизировать риски негативного эффекта от приёма лекарств, лучше предварительно исследовать свой геном, резюмировала генетик.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News  напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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