В Калининградской области анонсировали новые меры соцподдержки

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о расширении категорий получателей выплаты на продукты питания.
В Калининградской области анонсировали новые меры соцподдержки
  • РИА Новости

Эта мера поддержки станет доступной всем семьям с детьми, уже получающим региональную или федеральную помощь, а также семьям с детьми-инвалидами, передаёт «Янтарный край».

Учителя и другие сотрудники учреждений образования весной получат единовременную выплату. Для терапевтов и педиатров разработана новая система поощрения и выплат. Также разработан пакет региональных мер поддержки предприятий, который составит более 2,5 млрд рублей.

Наряду с этим в апреле тундровики в Ямало-Ненецком автономном округе получат «кочевую» выплату в двойном размере. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов, сообщает «Ямал-Медиа».

Удвоенные «кочевые» получат две категории лиц: пожилые люди и семьи с детьми, не достигшими 18 лет.

Ранее власти Москвы рассказали о мерах экономической поддержки промышленных предприятий.

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