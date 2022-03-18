В Москве рассказали о мерах экономической поддержки промпредприятий

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что промышленные предприятия столицы могут воспользоваться преференциями от правительства Москвы. Так, бизнесу доступно не менее 20 мер поддержки.
В Москве рассказали о мерах экономической поддержки промпредприятий
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Об этом сообщает НСН.

«На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по поддержке бизнеса в условиях санкций... Сегодня компании могут воспользоваться 20 мерами поддержки. К примеру, им доступны льготные займы с процентной ставкой ниже банковской. За этот вид поддержки отвечает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма займа может достигать 300 млн рублей», — сказал Ефимов.

Также, по его словам, бизнес может получить несколько видов субсидий, в том числе на возмещение части затрат по лизингу или на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования.

Ранее экономист Виолетта Хачатурян в беседе сФБА «Экономика сегодня» рассказала о плюсах импортозамещения.

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