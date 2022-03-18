В Москве рассказали о мерах экономической поддержки промпредприятий

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что промышленные предприятия столицы могут воспользоваться преференциями от правительства Москвы. Так, бизнесу доступно не менее 20 мер поддержки.

Об этом сообщает НСН.

«На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по поддержке бизнеса в условиях санкций... Сегодня компании могут воспользоваться 20 мерами поддержки. К примеру, им доступны льготные займы с процентной ставкой ниже банковской. За этот вид поддержки отвечает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма займа может достигать 300 млн рублей», — сказал Ефимов.

Также, по его словам, бизнес может получить несколько видов субсидий, в том числе на возмещение части затрат по лизингу или на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования.

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