В МЧС заявили, что в пяти российских регионах зафиксированы природные пожары
- РИА Новости
«В пяти субъектах страны зарегистрированы природные пожары. Особый противопожарный режим установлен в шести муниципальных образованиях Амурской области», — цитирует заявление представителя ведомства РИА Новости.
Ранее правительство Амурской области заявило, что первые в этом году природные пожары уже были зафиксированы в регионе.
В декабре 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по восстановлению лесов в регионе.