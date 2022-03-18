В МЧС заявили, что в пяти российских регионах зафиксированы природные пожары

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В пресс-службе МЧС России заявили, что очаги природных пожаров уже зарегистрированы на территории пяти регионов России.
В МЧС заявили, что в пяти российских регионах зафиксированы природные пожары
  • РИА Новости

«В пяти субъектах страны зарегистрированы природные пожары. Особый противопожарный режим установлен в шести муниципальных образованиях Амурской области», — цитирует заявление представителя ведомства РИА Новости.

Ранее правительство Амурской области заявило, что первые в этом году природные пожары уже были зафиксированы в регионе.

В декабре 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по восстановлению лесов в регионе.

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