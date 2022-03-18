В МЧС заявили, что в пяти российских регионах зафиксированы природные пожары

В пресс-службе МЧС России заявили, что очаги природных пожаров уже зарегистрированы на территории пяти регионов России.

«В пяти субъектах страны зарегистрированы природные пожары. Особый противопожарный режим установлен в шести муниципальных образованиях Амурской области», — цитирует заявление представителя ведомства РИА Новости.

Ранее правительство Амурской области заявило, что первые в этом году природные пожары уже были зафиксированы в регионе.

В декабре 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по восстановлению лесов в регионе.