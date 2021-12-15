В Тюменской области рассказали о работе по восстановлению лесов
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.
На совещании по вопросам эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Уральского федерального округа Моор напомнил, что леса занимают 44% площади области.
«В 2021 году удалось восстановить больше лесов, чем было вырублено, уничтожено стихией или погибло», — цитирует губернатора nashgorod.ru.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по итогам акции «Сохраним лес».