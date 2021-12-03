Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по итогам акции «Сохраним лес»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион вошёл в пятёрку лучших в России по результатам акции «Сохраним лес».
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по итогам акции «Сохраним лес»
  • © ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

«В этом году в регионе высажено 2,6 млн саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 2 тыс. неравнодушных нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране и войти в топ-5», — отметил Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил всех, кто принимал активное участие во Всероссийской акции «Сохраним лес». Её организаторами выступали Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти». В Нижегородской области — Минлесхоз.

Губернатор подчеркнул, что акция «Сохраним лес» стала очень важным мероприятием национального проекта «Экология», который реализуется в стране в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина с 2019 года.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в России в текущем году 70 млн саженцев высадили в рамках акции «Сохраним лес».

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