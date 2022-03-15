В Амурской области зафиксированы первые в этом году природные пожары

Правительство Амурской области заявило, что первые в этом году природные пожары уже были зафиксированы в регионе.

Как сообщается на сайте правительства региона, пожароопасный сезон уже с 7 марта действует в шести муниципалитетах на севере Амурской области.

«С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 24 природных пожара на общей площади 3274 га. Большая часть из них — 18 — произошли на территории лесного фонда», — говорится в заявлении.

Губернатор области Василий Орлов отметил, что пожароопасный сезон в регионе «снова начался рано».



«Необходимо помнить, что наша главная задача — обезопасить населённые пункты. Недопустимо, чтобы палы или пожары подходили близко к сёлам и угрожали безопасности их жителей. Работу по подготовке населённых пунктов необходимо закончить в короткие сроки», — отметил Орлов, его цитирует правительство области.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по восстановлению лесов в регионе.