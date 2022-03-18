Обвиняемый в убийстве двух судебных приставов в Сочи умер в СИЗО
- РИА Новости
«По факту смерти 61-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Отмечается, что на данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
В июне 60-летний житель Сочи Вартан Кочьян открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам, которые пришли выселять его в соответствии с решением суда.
Стрелку предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса.
Семьям погибших судебных приставов была назначена пенсия по утере кормильца.