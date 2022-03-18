Обвиняемый в убийстве двух судебных приставов в Сочи умер в СИЗО

По факту смерти мужчины, который в июне 2021 года убил двух приставов на территории Адлера, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

РИА Новости

«По факту смерти 61-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства. Отмечается, что на данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В июне 60-летний житель Сочи Вартан Кочьян открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам, которые пришли выселять его в соответствии с решением суда. Стрелку предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса. Семьям погибших судебных приставов была назначена пенсия по утере кормильца.