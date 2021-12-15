Застреливший в Сочи двух судебных приставов мужчина признан вменяемым

Мужчина, застреливший двух судебных приставов, которые приехали сносить самовольное строение в Сочи, признан вменяемым.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Проведённой комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой Кочьян признан вменяемым и не нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера», — говорится в сообщении.

Обвиняемый вину признал и раскаялся.

В июне 60-летний житель Сочи Вартан Кочьян открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам, которые пришли выселять его в соответствии с решением суда.

Стрелку предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса.

Семьям погибших судебных приставов была назначена пенсия по утере кормильца.