Застреливший в Сочи двух судебных приставов мужчина признан вменяемым

Короткая ссылка
Мужчина, застреливший двух судебных приставов, которые приехали сносить самовольное строение в Сочи, признан вменяемым.
Застреливший в Сочи двух судебных приставов мужчина признан вменяемым
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Проведённой комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой Кочьян признан вменяемым и не нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера», — говорится в сообщении.

Обвиняемый вину признал и раскаялся.

В июне 60-летний житель Сочи Вартан Кочьян открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам, которые пришли выселять его в соответствии с решением суда.

Стрелку предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса.

Семьям погибших судебных приставов была назначена пенсия по утере кормильца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить