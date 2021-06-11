В ФССП рассказали о помощи семьям убитых в Сочи приставов

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Семьи двух судебных приставов, которых застрелил житель Сочи, будут получать пенсию по утере кормильца.
В ФССП рассказали о помощи семьям убитых в Сочи приставов
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой Федеральную службу судебных приставов.

«Членам семей (вдовам, детям и родителям) погибших 9 июня сотрудников органов принудительного исполнения — младшего сержанта внутренней службы Агозяна Альберта Артёмовича и лейтенанта внутренней службы Матевосяна Андраника Хачиковича — будет назначена пенсия по случаю потери кормильца, а также произведены страховые выплаты», — цитирует агентство ФССП.

Также семьям погибших возместят расходы на погребение, изготовление и установку памятника.

9 июня 60-летний Вартан Кочьян открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам, которые пришли выселять его по решению суда.

Он три раза выстрелил из ружья в приставов и в мужчину, который был привлечён к сносу.

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