Экс-глава Раменского района Подмосковья приговорён к 9,5 года колонии

Подольский городской суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.

«Суд приговорил Кулакова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры Московской области, опубликованном в Telegram.

Судом установлено, что в ночь с 1 на 2 мая 2019 года Кулаков в ходе ссоры задушил женщину, после чего скрылся с места преступления.

В мае 2019 года Кулаков досрочно сложил полномочия главы района. В том же месяце следователи задержали его по подозрению в убийстве женщины.

Тогда Кулаков не признал вину, при этом в СК заявили, что «его виновность подтверждается в том числе проверкой на полиграфе», а на теле погибшей найдены «биологические и потожировые следы Кулакова».