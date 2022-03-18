Невролог Хорошев назвал причины вздрагивания перед сном
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«Вы наверняка вспомните, что иногда при засыпании внезапно и непроизвольно дёргаете ногой и просыпаетесь. У меня бывало такое, и это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулём. Мозг даёт сигнал телу внезапно резко проснуться и оценить окружающую ситуацию, чтобы человек понял, а не задремал ли он в каком-то опасном месте», — объяснил он в разговоре с URA.RU.
При этом невролог отметил, что мозг может как внезапно разбудить человека, так и заставить уснуть.
Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.