Невролог Хорошев назвал причины вздрагивания перед сном

Короткая ссылка
Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что перед погружением в сон человек может вздрагивать. Таким образом мозг даёт сигнал телу проснуться и оценить, безопасна ли обстановка вокруг.
Невролог Хорошев назвал причины вздрагивания перед сном
  • Gettyimages.ru

«Вы наверняка вспомните, что иногда при засыпании внезапно и непроизвольно дёргаете ногой и просыпаетесь. У меня бывало такое, и это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулём. Мозг даёт сигнал телу внезапно резко проснуться и оценить окружающую ситуацию, чтобы человек понял, а не задремал ли он в каком-то опасном месте», — объяснил он в разговоре с URA.RU.

При этом невролог отметил, что мозг может как внезапно разбудить человека, так и заставить уснуть.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News  напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить