Невролог Хорошев назвал причины вздрагивания перед сном

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что перед погружением в сон человек может вздрагивать. Таким образом мозг даёт сигнал телу проснуться и оценить, безопасна ли обстановка вокруг.

«Вы наверняка вспомните, что иногда при засыпании внезапно и непроизвольно дёргаете ногой и просыпаетесь. У меня бывало такое, и это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулём. Мозг даёт сигнал телу внезапно резко проснуться и оценить окружающую ситуацию, чтобы человек понял, а не задремал ли он в каком-то опасном месте», — объяснил он в разговоре с URA.RU.

При этом невролог отметил, что мозг может как внезапно разбудить человека, так и заставить уснуть.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.