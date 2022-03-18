В Госдуме предложили дать отцам в декрете возможность проходить профподготовку

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предложении, выдвинутом «Единой Россией», стимулировать занятость мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

Экспертный совет поддержал законопроект, который даст отцам возможность проходить профессиональное обучение и переобучение, находясь в декрете. Пока такая возможность предусмотрена только для женщин — соответствующий закон приняли в конце 2020 года, закрепив решение этой задачи за центрами занятости. Об этом Светлана Бессараб рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

«Гарантии, права и возможности их реализации нашим законодательством в равной степени предусмотрены и для мужчин, и для женщин. Статья 256 Трудового кодекса даёт право отцам детей частично или полностью взять отпуск по уходу за ребёнком, при этом быть наделёнными всеми правами и гарантиями, которые предусмотрены в России для мам. За исключением одного момента: в соответствии с законом о занятости населения специальные программы профессионального обучения и переобучения разрабатываются для женщин, тогда как мужчины из этого правила исключены», — сказала депутат.

Она отметила, что, согласно расчётам, воспользоваться такой поддержкой могут не более 500 тыс. человек в год.

«Выбор специальности остаётся за обучающимся. Это и повышение квалификации по имеющейся специальности, и обучение с нуля. Нуждающиеся в трудоустройстве люди обучаются прежде всего востребованным на рынке труда компетенциям, например, в области IT-технологий, интернет-продаж, работе на маркетплейсах», — рассказала Светлана Бессараб.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.