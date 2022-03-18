«Ъ:» птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца

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Птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, сообщает газета «Коммерсантъ».
«Ъ:» птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца
  • Gettyimages.ru

«Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому ожидается рост цен ещё на 40%.

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на хлеб.

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