В Гильдии пекарей прокомментировали ситуацию с ценами на хлеб

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прокомментировал ситуацию с ценами на хлеб.

«Если сравнить март 2022 года к декабрю 2021 года, то цена на хлеб в среднем выросла на 3,7%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, по Центральному федеральному округу показатель, например, вырос на 7%, по Северо-Западному — на 1,3%, по Южному — на 1,5%.

«Это значительно ниже инфляции, это спокойные цифры», — отметил Кацнельсон.

Как добавил эксперт, запастись свежей хлебобулочной продукцией нельзя, так как срок её реализации — 72 часа.

«Но сухари, печенье, сушки, баранки — это всё есть в избытке», — заключил он.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на продукты питания в Европе.