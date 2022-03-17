В Гильдии пекарей прокомментировали ситуацию с ценами на хлеб
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«Если сравнить март 2022 года к декабрю 2021 года, то цена на хлеб в среднем выросла на 3,7%», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, по Центральному федеральному округу показатель, например, вырос на 7%, по Северо-Западному — на 1,3%, по Южному — на 1,5%.
«Это значительно ниже инфляции, это спокойные цифры», — отметил Кацнельсон.
Как добавил эксперт, запастись свежей хлебобулочной продукцией нельзя, так как срок её реализации — 72 часа.
«Но сухари, печенье, сушки, баранки — это всё есть в избытке», — заключил он.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на продукты питания в Европе.