Эксперт Ветерков рассказал о защите от мошенников при трудоустройстве
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам Ветеркова, во время поиска работы не стоит оплачивать дополнительное обучение, рабочие инструменты или трудоустройство в компании.
Он отметил, что не стоит доверять обещаниям лёгкого заработка.
Эксперт добавил, что не следует открывать дополнительных банковских счетов по просьбе работодателя.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.