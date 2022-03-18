Эксперт Ветерков рассказал о защите от мошенников при трудоустройстве

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, как обезопасить себя от мошенников на рынке труда.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Ветеркова, во время поиска работы не стоит оплачивать дополнительное обучение, рабочие инструменты или трудоустройство в компании.

Он отметил, что не стоит доверять обещаниям лёгкого заработка.

Эксперт добавил, что не следует открывать дополнительных банковских счетов по просьбе работодателя.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.