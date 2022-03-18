Эксперт Ветерков рассказал о защите от мошенников при трудоустройстве

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Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, как обезопасить себя от мошенников на рынке труда.
Эксперт Ветерков рассказал о защите от мошенников при трудоустройстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Ветеркова, во время поиска работы не стоит оплачивать дополнительное обучение, рабочие инструменты или трудоустройство в компании. 

Он отметил, что не стоит доверять обещаниям лёгкого заработка.

Эксперт добавил, что не следует открывать дополнительных банковских счетов по просьбе работодателя.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с  Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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