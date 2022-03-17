Специалист по потребрынку Ломакин-Румянцев прокомментировал ситуацию с торговлей сахаром

Директор Центра развития потребительского рынка московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев прокомментировал ситуацию с торговлей сахаром.

«Сахар входит в традиционную корзину потребления в России. Так исторически сложилось, что мы довольно много потребляем этого сахара», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, сахар — продукт, который можно долго хранить, поэтому на него растёт спрос.

«Скоро же лето. А лето — это что такое? Это всегда варенье, это всегда заготовка всего на следующие периоды», — добавил Ломакин-Румянцев.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.