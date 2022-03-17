В Подмосковье построят три станции скорой помощи в 2022 году

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В Московской области построят три станции скорой помощи в 2022 году.
В Подмосковье построят три станции скорой помощи в 2022 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

Работы будут проведены в рамках национального проекта «Здравоохранение» и областной программы модернизации первичного звена.

Станции появятся в Кашире-3, в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске и в Видном в Ленинском округе, передаёт «Радио 1».

«Объекты будут возведены за счёт средств бюджета. Сдать их планируется до конца года», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты телемедицинского центра в Москве провели более 2,8 млн консультаций за два года.

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