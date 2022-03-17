В Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью ИИ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о развитии эксперимента по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований.
В Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью ИИ
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Об этом сообщает НСН.

По словам Раковой, рентгенологи используют сервисы на основе искусственного интеллекта два года, и за это время обработано около 5 млн снимков.

ИИ способен определять заболевания по семи направлениям исследований.

«Мы продолжаем развивать эксперимент по компьютерному зрению — сейчас мы ведём работы ещё по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта мы расширим до 29 направлений. Алгоритмы научатся определять признаки туберкулёза, эмфиземы лёгких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний», — сказала вице-мэр.

Она добавила, что в эксперименте приняли участие 50 сервисов ИИ от 22 компаний-разработчиков.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в 11 столичных поликлиниках можно сделать ЭКГ при помощи кардиокресла.

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